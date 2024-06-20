Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,60 artışla 10.638,40 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,08 puanlık bir artış yaşandı ve toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi ise yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,59 ile iletişim, en fazla kaybı ise yüzde 1,62 ile sigorta sektörü yaşadı.

Analistler, global piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gitme ihtimalinin güçlenmesiyle Avrupa'daki merkez bankalarının gevşeme politikalarının ön plana çıktığını belirtiyor. Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İsviçre Merkez Bankası (SNB), ekonomik desteği artırmak amacıyla politika faizini ikinci kez 25 baz puan indirerek, gevşeme politikasında öncü rolünü sürdürdü.

Öğleden sonra, BoE'nin faiz kararı, ABD'deki haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Avro Bölgesi'ndeki tüketici güven endeksi gibi verilerin takip edileceği ifade ediliyor.

Analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen, bankanın bugünkü toplantısında faiz indirimi yapmasının beklenmediğini, ancak BoE'nin ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin arttığını söylüyorlar. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puanlar ise destek olarak görülüyor.

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