Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Dünkü kapanışını 9.904,79 puan seviyesinde yapan endeks, güne yüzde 0,75'lik bir artışla 9.979,48 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa kıyasla 20,29 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 9.925,08 puan seviyesine yükseldi. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.904,62 ve en yüksek 10.031,07 puanı gördü.

Sektör bazında incelendiğinde, mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmet endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. BIST 100 endeksindeki hisselerden 65'i yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 düşüşle 2.507 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 76 dolardan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,9360 liradan, avro ise 37,9280 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,59, bileşik getirisi ise yüzde 42,32 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası döviz piyasalarında ise saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 145,60 düzeyinde seyrediyor.