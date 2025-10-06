Borsa günün ilk yarısında yükseldi (6 Ekim 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 39,23 puanlık bir artış kaydetti.

Bu süreçte toplam işlem hacmi 44,9 milyar lirayı buldu. Sektörel bazda holding endeksi yüzde 0,79, bankacılık endeksi ise yüzde 0,44 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen, yüzde 1,79 ile bilişim olurken, en çok düşen sektör ise yüzde 0,64 ile sigorta endeksi oldu.

İŞLEMLER GENEL ALIMLARLA POZİTİF

BIST 100 endeksi, güne alıcılı bir seyirle başlayarak 10.928,38 puanı test ettikten sonra yükselişini bir miktar törpüledi. Ancak endeks, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif bir şekilde tamamlamayı başardı.

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Halkbank davasında kritik karar bugün çıkacak: ABD basını olası cezaları yazdı

Ekonomideki acı tablo ortaya çıktı: Her 4 saniyede 1 icra dosyası açılıyor