Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışın üzerine 152,52 puan ekleyerek 7.965,92 puana çıktı. İşlem hacmi ise 41,6 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 3,09 ve yüzde 1,12 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 3,76 ile metal ana sanayi endeksinde görüldü. Turizm endeksi ise yüzde 0,29 arttı.

Analistler, küresel piyasaların, merkez bankalarının para politikası kararları ve veri gündeminin etkisiyle haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini, yurt içinde ise Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinin beklenen en önemli gelişme olduğunu belirtti. Yeni ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021’den bu yana ilk defa 300 baz puanın altına inerek 290 baz puana geriledi.

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini söyleyerek, “Mevduat gelişmelerinde bunun en doğrudan yansımalarını görüyoruz.” dedi. Ayrıca, TCMB’nin dün açıkladığı verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve DİBS’te de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek alımı yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli borç stoku, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI ve ABD’de sanayi üretimi verilerinin izleneceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç, 7.800 ve 7.700 seviyelerinin destek olarak takip edildiğini aktaran analistler, endeksin 8.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş potansiyelinin artabileceğini kaydetti.