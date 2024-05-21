Cem Yılmaz robotla flört etti

Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen komedyen Cem Yılmaz’dan ilginç bir paylaşım geldi. Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle aşk yaşayan ve gönül defteri hayli kabarık olan Yılmaz, Twitter (X) hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

OpenAI tarafından geliştirilen ve yapay zekaya dayalı bir sohbet robotu olan ChatGPT ile arasındaki yazışmaları paylaşan Yılmaz, “Ne buluyorlar ben de” notunu da yazmayı ihmal etmedi.

İşte Cem Yılmaz’ın ChatGPT arasındaki samimi sohbet:

Chat GPT NEDİR?

ChatGPT; Amerika merkezli bir yapay zeka geliştirme merkezi OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı bir sohbet robotudur. Kendisine sorduğunuz soruları karşınızda bir insan varmış gibi cevaplayabilen robot, internet üzerinden öğrendiği bilgileri derleyip cevaplar verebiliyor.