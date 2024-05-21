Süleyman Soylu döneminde çıkan genelge iptal edildi. Vatandaş artık görüntü alabilecek

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Süleyman Soylu döneminde çıkan genelge iptal edildi. Vatandaş artık görüntü alabilecek
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde çıkarılan, polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelde Danıştay tarafından iptal edildi. Kararı, İçişleri Bakanlığı il ve ilçe emniyet müdürlüklerine duyurdu.

Toplumsal olaylarda gazetecilerin ve vatandaşların, polislerin görüntülerini alabilmesini engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi, çıkarıldığı dönemde tartışmaların odağı haline gelmişti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde çıkarılan genelgenin yürütmesi 2021 yılında Danıştay tarafından durdurulmuş ve Soylu karara itiraz etmişti.

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılması sonrasında Danıştay, 2023’ün aralık ayında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesini iptal etti. İptal kararını Danıştay Onuncu Dairesi verdi ve İçişleri Bakanlığı ilgili kararı il ve ilçe emniyet müdürlüklerine gönderdi.

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NE OLMUŞTU ?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarihinde bir genelge yayınladı ve polislerin kamusal alanda görev yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesini talep etti. Bunun üzerine, aralarında Ankara Barosu’nun da olduğu 36 baro ve basın meslek örgütleri, genelgenin iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

Danıştay 10. Dairesi, yasal dayanağı sorgulanan genelgeye ilişkin, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, Emniyet’in basın özgürlüğünü kısıtlar nitelikte kural ve kısıtlamalar getirmeye çalıştığının altını çizerken, genelgeyi Anayasa’ya aykırı buldu.

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