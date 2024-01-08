Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 145,4 puanlık bir artışla 7.774,14 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,84, holding endeksi ise yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı bankacılık sektörü elde ederken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 0,80 ile kimya, petrol ve plastik sektörü oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir başlangıç yaptığını belirtti. Yurt içinde yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta başlayacak olan “Yatırımcı Günleri” toplantıları takip edilecek.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında son 2 yıldır sürdürdüğü sıkı politikaların sonuna gelindiği beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlaması hakkındaki belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Cuma akşamı açıklanması beklenen Türkiye değerlendirme raporu ve TCMB’nin 11 Ocak’ta JPMorgan’ın New York merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günleri’nin ilk toplantısı yakından izlenecek.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyeleri direnç, 7.600 ve 7.500 puan seviyeleri ise destek konumunda.