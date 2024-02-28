Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışa göre 29,76 puan artışla 9.209,24 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar TL olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybı yaşarken, holding endeksi yüzde 0,04 değerlendi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,43 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak belirlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini söyleyerek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.