Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91’lik bir düşüşle 8.856,74 puana indi.

Endeks, öğlen 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa kıyasla 172,64 puan azalarak, dünkü kapanış olan 9.029,38 puandan, bugün sadece 0,12 puanlık bir artışla 9.029,50 puandan açıldı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.855,46 ve en yüksek 9.048,81 puan aralığında seyretti.

Sektörel bazda bakıldığında, mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,07 ve teknoloji endeksi yüzde 1,91 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 9’u değer kazanırken, 91’i değer kaybetti. İşlem hacmi en yüksek hisseler Petkim, Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Akbank ve Türkiye İş Bankası oldu.

Altın fiyatlarına gelince, ons başına altın uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2.191 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda, 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin bugünkü işlemlerinde basit getiri yüzde 41,32, bileşik getiri ise yüzde 45,59 olarak kaydedildi.

Döviz kurları ise şu şekildeydi: Euro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,30. İstanbul serbest piyasada dolar 32,1870 Türk Lirası’ndan, avro ise 34,9750 Türk Lirası’ndan satıldı.

Son olarak, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,1’lik bir düşüşle 86 dolardan alıcı buldu.

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