Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 220,32 puanlık bir artış göstererek 9.349,34 puana çıktı ve toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 2,67 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine dair açıklamalarının ardından küresel pay piyasalarında düşüş eğilimi olduğunu belirtti. Bugün, ABD’deki istihdam raporunun verileri merakla bekleniyor.

Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasa yönü üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin, enflasyonun daha fazla artmayacağı sürece bu yıl faiz indirimlerinin yapılmayabileceği uyarısının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını ifade etti.

Öğleden sonra ABD’deki istihdam raporu verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.