Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok yükselen hisseler

Dün 9.054,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 30,00 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.084,18 puandan başladı. Aynı dönemde endeks, en düşük 9.023,85 puanı gördü ve en yüksek 9.133,44 puanı kaydetti.

İşte günün ilk yarısında düşen ve yükselen sektörler:

• Mali endeks yüzde 0,17 değer kazandı.

• Hizmetler endeksi yüzde 0,01 arttı.

• Teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

• Sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 100 endeksinde yer alan hisseler arasında günün ilk yarısında 36’sı yükselirken 61’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi ve Koza Altın İşletmeleri bulunuyor.

• Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.169 dolar olarak işlem görüyor.

• Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı, 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 40,85, bileşik getirisi yüzde 45,02 seviyesinde.

• Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 147,10 düzeyinde seyrediyor.

• İstanbul serbest piyasada dolar, 31,9530 liradan alıcı buluyor.

• Altının onsu, uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2.169 dolardan işlem görüyor. Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 82,8 dolardan alıcı buluyor.