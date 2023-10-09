Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,94 azalışla 8.300,69 puanla başladı.

KAYNAK: AA
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,2 puan düşüşle yüzde 1,94 değer kaybıyla 8.300,69 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 2,05 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 4,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybıyla günü 8.464,93 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve dış ticaret endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.100 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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