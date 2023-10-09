Ödemelerde yeni dönem. Merkez Bankası yeni karar aldı

Merkez Bankası, finansal alanda ödeme sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi bir dizi düzenlemeye gitti. Yönetmelik ve tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

KAYNAK: AA
Ödemelerde yeni dönem. Merkez Bankası yeni karar aldı

Resmi Gazete'nin 7 Ekim tarihli sayısında yayımlanan ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ödeme sistemine "dijital cüzdan" tanımı eklendi.

Buna göre, dijital cüzdan hizmeti, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilecek. İlgili düzenlemeyle dijital ödemelerin gerekeli güvenlik prosedürü de dikkate alınarak etkin kullanımı amaçlanıyor.

Aynı gazetede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğle karekod ödemelerinin yaygınlaştırılmasına dönük düzenleme yapıldı. Tebliğle, FAST TR karekod ödemelerinin iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına ilişkin şartlar düzenlendi.

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