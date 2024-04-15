Borsa haftaya düşüşle başladı

Kaynak: AA
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 düşüşle 9.759,28 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,90 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 9.759,28 puana geriledi.

Hem Bankacılık endeksi hem de holding endeksi düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran ise madencilik oldu. En çok kaybettiren sektör de yüzde 1,60 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul Bayram öncesi son iş gününde alıcılık bir seyir izledi ve BIST 100 endeksi 0,59'luk bir kazançla 9.814,19 puandan tamamladı. Bu tüm zamanların en yüksek günlük kapanış olarak kayıtlara geçti.

Analistler göre küresel pay piyasaları, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade ediyor.

TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik yüzde 0,3 oranında düştü ve yüzde 8,7 oranına geriledi. Analistler, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Perakende satışları ve New York Fed imalat sanayi endeksini takip edecek.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydediliyor.

İlgili Haberler
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı
Decathlon, Türkiye’de 2.el ürün satışına başlıyor! Yurt dışındaki uygulama geliyor...
TÜİK işsizliği açıkladı
Son Haberler
Ünlü astrologdan Evrim Akın’a evlilik yasağı Magazin
Ünlü astrologdan Evrim Akın’a evlilik yasağı
Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de Spor
Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de
ÖTV fiyat tablosunu değiştirdi. Sıfır araç alacaklar dikkat Otomotiv
ÖTV fiyat tablosunu değiştirdi. Sıfır araç alacaklar dikkat
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek Ekonomi
Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek
Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı Dünya
Endonezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 18'e çıktı
Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu Gündem
Kuşadası'nda kaçak göçmen oeprasyonu
Şenol Güneş bekliyor Spor
Şenol Güneş bekliyor