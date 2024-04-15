Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,90 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 9.759,28 puana geriledi.

Hem Bankacılık endeksi hem de holding endeksi düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran ise madencilik oldu. En çok kaybettiren sektör de yüzde 1,60 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul Bayram öncesi son iş gününde alıcılık bir seyir izledi ve BIST 100 endeksi 0,59'luk bir kazançla 9.814,19 puandan tamamladı. Bu tüm zamanların en yüksek günlük kapanış olarak kayıtlara geçti.

Analistler göre küresel pay piyasaları, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade ediyor.

TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik yüzde 0,3 oranında düştü ve yüzde 8,7 oranına geriledi. Analistler, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Perakende satışları ve New York Fed imalat sanayi endeksini takip edecek.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydediliyor.