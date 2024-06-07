Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi ise yüzde 1,27 oranında değer yitirdi. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 3,18 ile sigorta sektörü yaşadı.

Analistler, ABD'den gelen verilerin ardından küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini dile getirdiler.

ABD'de mayıs ayında 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam rakamı 272 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükselerek Ocak 2022'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, önümüzdeki hafta iç piyasada ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin; dış piyasada ise Almanya ve ABD'deki enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yoğun veri gündemi içinde izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanların destek, 10.400 ve 10.500 puanların ise direnç olarak görüldüğünü ifade ettiler.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında cari işlemler hesabının 6 milyar 132,4 milyon dolar açık vermesini öngördüler.