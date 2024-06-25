Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 87,87 puan değer kaybederken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi ise yüzde 1,21 oranında değer kaybına uğradı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 4,35 ile spor sektörü elde ederken, en fazla kaybı yüzde 2,48 ile madencilik sektörü yaşadı.

Piyasa analistleri, küresel pay piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemlerde izleyeceği politikalara dair belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki şirketlerin, özellikle çip üreticisi Nvidia'nın yaşadığı değer kayıpları nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Analistler, yarın Türkiye'de haftalık para ve banka istatistiklerinin, uluslararası arenada ise ABD'de yeni konut satışları ve inşaat izinleri, Almanya'da ise GfK tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 10.900 seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.