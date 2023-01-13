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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 5.044,92 puana yükseldi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:12
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,22 puan değer kazanarak 5.044,92'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,78 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün ABD'de JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını duyurmasıyla dördüncü çeyrek bilanço döneminin başlayacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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