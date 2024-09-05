Borsa İstanbul düşüşte: En çok hangi sektörler düştü

Endeks, önceki kapanışa göre 48,17 puan değer kaybederken, işlem hacmi 76,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel bazda, bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi ise yüzde 0,52 oranında geriledi. En çok kazandıran sektör, yüzde 1,44 artışla menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, ticaret sektörü yüzde 1,31 kayıpla en çok düşüş yaşayan sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’deki makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi satış baskısını artırdı. Özellikle ağustos ayında ABD özel sektör istihdamının 99 bin kişiyle Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetmesi, ABD ekonomisinin hızlı bir soğuma sürecine girebileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisinin ardından gelen özel sektör istihdamı verisi, piyasalardaki risk algısını daha da yükseltti. Bu gelişmeler ışığında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını gevşetmeye başlayacağı beklentisi yaygınlaştı.

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında düştü: BIST 100 endeksi 9.962,61 puanla kapandı

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak olan istihdam raporunun ekonomik görünümle ilgili daha net ipuçları vereceğini belirtiyor. Yurt içinde ise hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.900 ve 9.750 puan seviyeleri destek, 10.200 ve 10.300 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Yabancılar borsada tercih değiştirdi