Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 27,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.506,79 puandan perşembe gününe giriş yaptı.

Bankacılık ve holding endeksi artış kaydetti. Spor en çok kazandıran endeks olurken, tekstil deri de en çok kaybettiren oldu.

Borsa istanbul dün günü satıcılı bir seyirle 1,86 azalışla 10.479,16 puanla tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirten analistler bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bugün TCMB(nin açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların ilgi odağı olacak.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.