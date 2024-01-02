Borsa İstanbul yeni yıla yükselişle başladı

Borsa İstanbul, geçen yılın son iş günündeki kapanışa göre 72,07 puanlık bir artışla 7.54225 puandan yeni yıla başlangıç yaptı.

Bankacılık ve Holding endeksi yeni yıla yükselişle başladı. Sektör endekslerinden iletişim 2,30 puanlık artış kaydederken, spor endeksi ise tek gerileyen sektör endeksi oldu. Düşüş oran yüzde 2,96 olarak kayıtlara geçti.

Yılın son gününde alış seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1'lik değer kazancıyla kapamıştı.

Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan riskler yeni yılın iş gününde karışık seyirle başladığını ifade eden analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilere odaklandı. Amerikan Donanmasının Kızıldeniz'de Husilerin botunu batırmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi göndereceğine dair haberler risk iştahını törpüledi.

Analistler bugün hem yurt içinde hem de yurtdışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI'yı takip edecek. BIST 100 endeksinde ise 7.300 ile 7.350 puanın destek olarak görülürken, direnç noktası ise 7.600 ve 7.550 seviyeleri görülüyor.