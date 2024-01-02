Bitcoin yeni yıl fırtına gibi girdi. Sınırları zorluyor

Kripto para borsasının en büyüğü olan Bitcoin bir günde yüzde 7 değer kazandı. İşte bu yükselişin ardından Bitcoin 45 Bin 280 dolara yükseldi. En son olarak Bitcoin 21 ay önce 45 bin dolar seviyesini görmüştü.

Bitcoin'den sonra piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yükselişte. Günlük yüzde 4,9 değer kazanan Ethereum 2.398 doları gördü. Piyasının ikinci büyüğü Ethereum bu rakamların en son 2022 yılında test etmişti.

Bitcoin ve Ethereum'la birlikte Binance Coin'de hedefini yukarılara yöneltti. O da yüzde 2.9'luk yükselişle 318 dolara yükseldi. Solana yüzde 9.5 değer kazaanarak 112 doları gördü.

İLK 100'ÜN HEPSİ YÜKSELDİ

Yeni günle birlikte Ripple günlük yüzde 3.7'lik yükselişle 0.60 doları gördü. Cardano (ADA) yüzde 5.9'luk yükselişle 0.63 dolara çıktı. Avalanche (AVAX) yüzde 10.7'lik artışla 42.3 dolar civarını görürken, Dogecoin ise yüzde 4.6'lık yükselişle 0.09 doları test etti. Rakamlara göre Piyasa değeri bakımında ilk yüzde yer alan kripto paraların 97'si yeni günde yükseliş kaydetti.