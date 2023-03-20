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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kaybederek 5.065,25 puana geriledi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:58
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,19 puan değer kaybederek 5.065,25'e indi. Toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,74 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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