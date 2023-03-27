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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 5.023,09 puana geriledi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,89 puan değer kaybederek 5.023,09'a indi. Toplam işlem hacmi 21,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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