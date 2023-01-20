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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 değer kazanarak 5.495,18 puana yükseldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:05
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,81 puan değer kazanarak 5.495,18'e çıktı. Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,50 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,44 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyeceği açıklamasının ardından banka hisselerindeki yükselişin ivme kazandığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini kaydederek, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

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