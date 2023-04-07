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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 4.931,38 puana yükseldi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,56 puan değer kazanarak 4.931,38'e çıktı. Toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,68 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışının devam ettiğini anımsatarak, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değinen analistler, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın etkilerine odaklandığını ifade etti.

Analistler, son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çekerek, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönünde olduğunu söyledi.

ABD'de ve Avrupa'da bugün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, açıklanacak verilerin etkilerinin pazartesi günü görülebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi verilerin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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