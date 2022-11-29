Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,39 puan değer kazanarak 4.930,62'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 57,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Analistler, Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasına karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izlendiğini aktaran analistler, enflasyonun dirençli olduğuna yönelik değerlendirmelerle Banka'nın aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin nispeten düşüş kaydetse de yüzde 68 ile ağırlığını koruduğunu bildirdi.

Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.