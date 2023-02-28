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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 5.238,68 puana yükseldi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 5.238,68 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,24 puan değer kazanarak 5.238,68'e çıktı. Toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile taş, toprak oldu.

BIST 100 endeksi, büyüme verisinin beklentileri aşmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'ye ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,6, 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 3,5 büyüme kaydetti. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde olmuştu.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilere karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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