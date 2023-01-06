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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,86 artışla 5.262,78 puana yükseldi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,86 artışla 5.262,78 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,38 puan değer kazanarak 5.262,78'e çıktı. Toplam işlem hacmi 65 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,18 ve holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iş gücü piyasasına ilişkin verilerin açıklanacağını, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Halihazırda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 59'a gerilediğine işaret eden analistler, banka yetkililerinin vereceği mesajların da yakından izlendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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