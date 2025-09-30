Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: BIST 100 ne kadar geriledi? (30 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında değer kaybederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 46,96 puan ve yüzde 0,43 azalışla 11.001,16 puana indi.

Toplam işlem hacmi 56,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 artarken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok değer kaybeden yüzde 8,11 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanma riskiyle dalgalı bir seyir gözlenirken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel olarak günün ilk yarısını düşüşle kapattı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan yükselerek yüzde 8,5’e ulaştı. İhracat, ağustosta geçen yıla göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolara, ithalat yüzde 3,9 düşerek 25 milyar 940 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolara indi.

Analistler, günün devamında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının ve yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

