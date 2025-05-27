Borsa İstanbul’da sert düşüş: BIST 100 çakıldı! (27 Mayıs 2025)

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 131,57 puan düşerken, toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi ise yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 3,24 ile madencilik sektörü oldu.

Borsa İstanbul’da sert düşüş: BIST 100 geriledi! (27 Mayıs 2025)

Küresel piyasalarda, ABD’nin değişken tarife politikaları ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler, fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Almanya’daki işsizlik oranının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Borsa güne yatay başladı (27 Mayıs 2025)