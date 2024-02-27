Borsa İstanbul’dan 3 hisseye tedbir kararı

Kaynak: Medyaradar
Borsa İstanbul’dan 3 hisseye tedbir kararı
Borsa İstanbul tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler sonucunda 3 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdığını duyurdu.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Petrokent Turizm (#PKENT.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceğine karar verildi.
Ufuk Yatırım (#UFUK.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem göreceği belirtildi.
Yonga Mobilya (#YONGA.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceği aktarıldı.
Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını içine alıyor.

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