Kripto para piyasasında şok yükseliş

Bitcoin spot borsasında flaş yükseliş. Bitcoin spot borsa yatırım fonlarında rekor seviyede işlem hacmine çıkınca, kripto paralarda sert bir yükselişi tetikledi. işi tetikledi.

Bitcoin gece saatlerinde şok bir yükseliş kaydetti. Kasım 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doları gördü. Bitcoin sabah 08.00 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını geri verirken, TSİ 08.00 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını geri vererek 55 bin 710 dolara çekildi. Ancak günlük kazan yüzde 8,5 olarak kayıtlara geçti.

ALTCOİNLERDE DE FLAŞ YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde yükseliş kaydetti. Ethereum'un günlük kazancı yüzde 3.3 olurken, 2.210 dolardan işlem gördü. Binance Coin günlük yüzde 3.2 değer kazancıyla 399 doları gördü. Solana yüzde 6.2'lik artışla 109.4, Ripple yüzde 2.4'lük artışla 0.55, Cardano (ADA) yüzde 6.4'lük yükselişle 0.63, Avalanche (AVAX) ise yüzde 6'lık artışla 39.2 dolara çıktı. Dogecoin ise yüzde 5.1 değer kazanarak 0.090 dolara ulaştı.

Bu yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yaklaşık 125 milyar dolar artarak 2.12 trilyon dolara çıktı. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 1.1 trilyon dolar oldu.