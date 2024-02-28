Bitcoin’de sert yükseliş

Osmancan Erok
Bitcoin’de sert yükseliş
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin'in sert yükselişler yaşayarak 59.552 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasalarında ralli tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar ekranları yeşillendiriyor.
Kripto para birimi Bitcoin'in sert yükselişler yaşayarak, 60 bin dolara merdiven dayadı. Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6’ya yakın değer kazanımı yaşadı.
Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 13.35’te 59.213 dolar seviyesinde yükselişini koruyor.

btcgrafik.jpgBitcoin Ekim 2021’ de rekor kırmıştı
Bitcoin, Ekim 2023'ten beri yüzde 100'den fazla değerlendi ama rekor seviye olan 68.990 dolar seviyesinden uzak konumda. Bitcoin'de yükseliş rallinin tam anlamıyla başladı denilebilmesi için günlük ve haftalık olarak bu seviyeleri destek konumda kapatması gerekmekte.
Bitcoin'le ebraber altcoinlerde yükselişler görülüyor. Altcoinelr grubun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 3.339 dolar seviyesinde bulunuyor.

ethgrafik.jpg

İlgili Haberler
Borsa İstanbul’dan 3 hisseye tedbir kararı
Kripto para piyasasında şok yükseliş
Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 13 yıllık şirketin 2 ayı kaldı
Son Haberler
Mezarlıkta otlar yandı Yerel Haberler
Mezarlıkta otlar yandı
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı Gündem
Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı
Fed yetkilisinden faiz mesajı Ekonomi
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Papa hastaneye kaldırıldı Dünya
Papa hastaneye kaldırıldı
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi Sağlık
Uzmanından yaşlanma karşıtı 13 besin önerisi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak Ekonomi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayakta kalmak deyimi ne anlama geliyor?