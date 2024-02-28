Bitcoin’de sert yükseliş

Kripto para piyasalarında ralli tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar ekranları yeşillendiriyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in sert yükselişler yaşayarak, 60 bin dolara merdiven dayadı. Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6’ya yakın değer kazanımı yaşadı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 13.35’te 59.213 dolar seviyesinde yükselişini koruyor.

Bitcoin Ekim 2021’ de rekor kırmıştı

Bitcoin, Ekim 2023'ten beri yüzde 100'den fazla değerlendi ama rekor seviye olan 68.990 dolar seviyesinden uzak konumda. Bitcoin'de yükseliş rallinin tam anlamıyla başladı denilebilmesi için günlük ve haftalık olarak bu seviyeleri destek konumda kapatması gerekmekte.

Bitcoin'le ebraber altcoinlerde yükselişler görülüyor. Altcoinelr grubun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 3.339 dolar seviyesinde bulunuyor.