Şehit yakını gazi ve gazi yakını ataması yapılacak. Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valiliği'ni ziyarette bulunarak, Vali Hüseyin Aksoy'dan çalışmalara dair bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş, bir gazetecinin kentteki engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik sorusu üzerine, Bakanlık olarak Eskişehir için 605 milyon TL kaynak ayırdıklarını söyledi.

Göktaş, "İnşallah en yakın zamanda Eskişehir'de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Diğer yandan Eskişehir'de evde bakım yardımını da çok önemsiyoruz. Evde bakımdan faydalanan 4 bin 39 Eskişehirli vatandaşımız var. İnsanlarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin, ailelerin ve sevdiklerinin yanında bakımını da oldukça önemsiyoruz. Bu yönde politikalarımız da var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizler için çok kıymetli bir atama bu"

Göktaş, mart ayı itibarıyla 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atama olacağını bununla beraber bugüne kadar şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamanın da 50 bini aşacağını söyledi. Bunun çok kıymetli bir atama olduğunu söyleyen Göktaş, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıktıklarını söyledi.

"Çok çarpıcı veriler var"

"TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusuna karşılık bakan cevap verdi.

Göktaş, 2023’ün verilerine göre TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlandığını söyleyen Göktaş, Geçenlerde paylaştıkları verilerde Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşımızın oranı şu anda 10,2 olduğunu söyledi.

Ayrıca Göktaş, doğurganlık oranının hızla azaldığını bu yönde bazı çalışmalar yaptıklarını mart ayında bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.