Kripto para piyasası vites attırdı

Lider kripto para birimi Bitcoin dün akşam seansında 64.000 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin Kasım 2021’den beri en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin TSİ 09.30’da 63.304 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’in günlük grafiği incelendiğinde 23 Ocak’ta 38.550 dolar seviyesinden tepki alarak yükseliş trendi başlatıp yükseliş trendini yeni güne taşıyor. Bitcoin’de fiyatın pivot kanalı üzerinde hareketlendiği görülüyor.

Bitcoin’e yönelik gelen pozitif haberler kripto para piyasalarına olumlu yansıyor. Bitcoin’le beraber altcoinlerde de yukarı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 25 Ocak 2024’te tepki alımı başlatarak yukarı yönlü hareketliliğini yeni güne taşıyor.

Ethereum aynı saat diliminde 3.476 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasaları tarafında da etkili oluyor. Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi.