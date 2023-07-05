Borsa liginde Beşiktaş kanatlandı uçtu

Beşiktaş borsa liginin ilk yarısınının kralı oldu. Hisseleri yılın ilk yarısında yüzde 280,5 artan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş hisseleri, geçen ay da 23,10 lira ile tavan oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Valerien Ismael ile sezona başlayan siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcı yönetiminde istenilen sonuçların alınamaması üzerine 11. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Takımı Şenol Güneş'e emanet eden siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamla iyi bir grafik çizdi.

Beşiktaş ayrıca, finansal teknoloji şirketlerinden Papara ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri, yılın ilk yarısında yüzde 5,9 artış kaydetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu geride kalırken, takımların yayın gelirleri de şekillendi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

FEBERBAHÇE'NİN HİSSELERİ İLK YARIDA YÜZDE 14,7 DÜŞTÜ

İlk yarıda yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 8,8 ve Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 14,7 kaybettirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilerek ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu aradı. Zirve yarışından uzakta kalan Trabzonspor, borsada da iç açıcı bir performans sergilemedi.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğu bildirildi.

Spor hisseleri haziran ayında yatırımcısına kazandırdı

Aylık bazda bakıldığında ise spor hisseleri haziranda yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Özellikle borsada ralli havasının devam etmesi ve rekorların tazelenmesiyle geçen ay spor hisselerinde de hızlı yükselişler görüldü.

Geçen ay yatırımcısına Beşiktaş yüzde 73,6, Fenerbahçe yüzde 30, Trabzonspor yüzde 24,2 ve Galatasaray yüzde 4,4 kazandırdı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu. Fenerbahçe, geçen ayı 6 milyar 156 milyon 556 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ın piyasa değeri, haziranda 5 milyar 424 milyon lirayla tarihi zirveye ulaştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı, 4 milyar 525 milyon 200 bin lirayla Galatasaray ve 2 milyar 185 milyon lirayla Trabzonspor takip etti.(AA)