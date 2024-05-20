Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu
Yoğurdun taş gibi olmasını sağlayan bu özel hazırlama süreci, Sivaslı köylülerin yoğurt kültürünün benzersizliğini ortaya koymaktadır.

Sivaslı köylülerin yoğurt yapımındaki geleneksel yöntemleri, yoğurdun eşsiz lezzeti ve kalitesiyle bilinir. Bu yöntemlerden biri de yoğurdun taş gibi olmasını sağlayan özel bir hazırlama sürecidir. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu yöntem, özellikle Sivas bölgesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İŞTE SİVAS USULÜ EVDE YOĞURT TARİFİ

1 Litre süt (Ben günlük süt kullandım, paket sütle istenilen kıvam tutmayabiliyor)
1 yemek kaşığı yoğurt (Foça’nın hazır yoğurdunu kullandım)
Çay kaşığının ucuyla tuz (ya da şeker)

Evde Pratik Yoğurt Yapımı (Püf Noktalarıyla) Tarifi Nasıl Yapılır?

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Sütü çelik tencereye koyup orta ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz, köpürmeye başlayınca kepçeyle havalandırarak karıştırıyoruz ve altını biraz kısıyoruz.
Sütün; üçte biri azalana kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Nasıl anlarım diye düşünmenize gerek yok tencerenin kenarına bakınca yaklaşık 1 parmak eksildiyse tamamdır.
Ocaktan alıp bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Benimki 15 dakika bekleyince istenilen sıcaklığa geldi.
Anlamak için; serçe parmağımızı sütün içine sokuyoruz, içimizden 7 saniye sayıyoruz, parmağımızın o ana kadar zor dayanması lazım. Eğer bu sıcaklıktaysa mayalanma zamanı gelmiş demektir.
Ufak bir kabın içine yoğurt ve tuzu koyup, pürüzsüz hale gelene kadar iyice karıştırıyoruz. Ardından tenceredeki sütün içine döküyoruz, sütten kaba biraz alıp, boşaltıp içinde yoğurt kalmayana kadar tekrarlıyoruz.
Tenceredeki sütün güzelce karışmasını sağlıyoruz ki her yanı mayalansın.
Mümkünse cam olan yoğurt kaplarına döküp, ağzına kapağını kapatmadan, 10-15 dakika kadar 50 derecede çalıştırıp kapattığımız fırına, koyuyoruz.
Fırının kapağını hiç açmadan 4-4,5 saat bekletiyoruz.
Sürenin sonunda çok sallamadan, yine ağzı açık olarak buzdolabına koyuyoruz.
7 saat süreyle buzdolabında bekletip, kapağını kapatabiliriz.
İşte siz de taş gibi, enfes bir yoğurt yaptınız, ellerinize sağlık.

Kaynak: Yurt, Nefisyemektarifleri.com, youtube.com, yenicaggazetesi.com.tr

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