Borsa yangın yeri. 15 günde 29 Milyar dolar eridi gitti

İstanbul Borsasında 15 günde büyük kan kaybı yaşadı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş ekim ayında yüzde 7,3 oranında yaşandı. Bu milyarlarca doların uçup, gittiği anlama geliyordu. Çünkü, Borsa İstanbul'da 15 günde 29 milyar dolar eridi.

Borsadaki yüzde 7,3'lük düşüşle birlikte Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 29 milyar dolar değer kaybederek, 351 milyar dolara geriledi.

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim sürecine katılması, küresel piyasalarda rekor seviyelere çıkardı. Sıkılaşmaya dünya son verirken, borsaları yukarı yönlü desteklendi. Ancak bu durum Borsa İstanbul için geçerli değildi. BIST 100 endeksi küresel rüzgarı arkasına alamadı.

Geçen yıl 7 bin 470 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi tamamlamıştı. Kredi derecelendirme kuruluşlardan gelen not artırımları temmuz ayında 11 bin 172 puanla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Borsa İstanbul dünkü kapanış rakamı 8.956 puan oldu.