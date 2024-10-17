Borsa yangın yeri. 15 günde 29 Milyar dolar eridi gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa yangın yeri. 15 günde 29 Milyar dolar eridi gitti

İstanbul Borsasında büyük kan kaybı...BIST 100 endeksi ekim ayında yüzde 7,3 oranında düştü. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de 15 günde 29 milyar dolar eriyerek 351 milyar dolara geriledi.

İstanbul Borsasında 15 günde büyük kan kaybı yaşadı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş ekim ayında yüzde 7,3 oranında yaşandı. Bu milyarlarca doların uçup, gittiği anlama geliyordu. Çünkü, Borsa İstanbul'da 15 günde 29 milyar dolar eridi.

Borsadaki yüzde 7,3'lük düşüşle birlikte Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 29 milyar dolar değer kaybederek, 351 milyar dolara geriledi.

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim sürecine katılması, küresel piyasalarda rekor seviyelere çıkardı. Sıkılaşmaya dünya son verirken, borsaları yukarı yönlü desteklendi. Ancak bu durum Borsa İstanbul için geçerli değildi. BIST 100 endeksi küresel rüzgarı arkasına alamadı.

Geçen yıl 7 bin 470 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi tamamlamıştı. Kredi derecelendirme kuruluşlardan gelen not artırımları temmuz ayında 11 bin 172 puanla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Borsa İstanbul dünkü kapanış rakamı 8.956 puan oldu.

Son Haberler
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif
Polis önce elektrik verdi sonra dövdü
Polis önce elektrik verdi sonra dövdü