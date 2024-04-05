Borsacı Nihat Özçelik'in şantaj iddiası mahkemelik oldu. Polisler aracılık etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianameye göre, Nihat Özçelik tarafından, üçü aktif görevde, biri ihraç, dört polis memuru aracılığıyla; Tufan Keskin isimli bir esnaf üzerinden iş insanları İstiradi D, E.Ç. ve K.A.'ya kumpas kuruldu.

Olay basına yansıyan bir haberle başladı. Yapılan haberde, İstiradi D.’nin sahibi olduğu şirketin, kişilerin pasaport bilgilerini gizlice kopyalayarak borsa manipülasyonu yaptığı ve yakalanmamak için bu işlemleri Yunan telefon hattı üzerinden yaptığı iddia edildi.

Haber servis edildikten kısa bir süre sonra Tufan Keskin isimli bir şahıs tarafından, kendisinin ve haberde adı geçen İstiradi D’nin taraf olmadığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bir dosyaya yazılı bir beyanda bulunuldu.

Tufan Keskin’in mahkemeye verdiği dilekçede, Telefonculuk işi yaptığı ve müşteki İstiradi D. isimli şahsın müşterisi olduğunu bahse konu haber sitesindeki haberi gördükten sonra haberde belirtilen yabancı menşeili numarayı tanıdığını ve bu numaranın İstiradi isimli müşterisine ait olduğunu hatırlamasından sonra yargılamaya yardımcı olmak açısından kendisini beyanda bulunma zorunda hissettiğinden bahsedildi.

Tufan Keskin’in söz konusu dilekçesinden hemen sonra Nihat Özçelik, çıkan haberi ve Keskin’in dilekçesini delil göstererek iş insanları İstiradi D., E.Ç. ve K.A. hakkında şikayette bulundu.

POLİSLER BELGEYİ İMZALATTI

Nihat Özçelik, yaptığı şikayette kendisinin manipülatörler tarafından tehdit edildiğini, bunlardan birisinin de E.Ç isimli şahıs olduğunu, haber sitesinde geçen numara üzerinden kendisine tehdit ve şantaj mesajları atıldığını öne sürdü.

Kendisine şantaj kurulduğunu iddia eden Nihat Özçelik, bu sebeple K.A., E.Ç. ve İstiradi D.’den şikayetçi oldu. Başsavcılığın inceleme neticesinde iş insanları hakkında takipsizlik kararı verildi.

ÖNCE İFADE VERDİ SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Nihat Özçelik’in Tufan Keskin’e baskıyla iş adamlarına kumpas kurarken bilmediği bir şey vardı. Tufan Keskin, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne beyanını sunduktan hemen sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak; bu beyanın kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından “Savcı böyle ifade vermeni istiyor” denilerek verdirildiğinden bahisle şikayetçi olmuştu.

Kendisine baskı kurulduğunu ve mecbur olarak mahkemeye dilekçe verdiğini ifade eden Tufan Keskin, "Olaya ilişkin kamera görüntülerinden yapılan araştırmada bu kişilerin polis memurları İ.H.A., A.K. ve A.K. olduğunun tespit edildiği, tüm bu yaşanan olayların kronolojisi birlikte değerlendirildiğinde tesadüfi olamaz" İfadelerini kullandı.

TELEFONCU TUFAN KESKİN HEDEF OLDU

Yabancı bir GSM hattı üzerinden şüpheli Nihat Özçelik'e şantaj yapıldığı öne sürülürken şüpheli polisler, hattın takılmış olduğu IMEI üzerinden telefoncu Tufan Keskin'e ulaştı.

Polisler, telefoncu Tufan Keskin'i korkutarak ve 400 bin lira karşılığında mahkemeye ifade verdirtti. Keskin, daha sonrasında korkarak ifadesini geri çekti.

ŞÜPHELİ POLİSLER KAMERALARA YAKALANMAMAK İÇİN GÖZLÜK VE SAHTE PLAKA TAKTILAR

Tufan Keskin'i tehdit ederek mahkemeye zorla ifade verdirten şüpheli polis memurları İ.H.A., A.K. ve A.K., Tufan Keskin’in dükkanına gitti. Akabinde de bir karakola gitti. Bura Tufan Keskin kendisiyle ilgili başka bir soruşturma dosyası sebebiyle ifade verdi. Daha sonra taraflar aynı araçla adliyeye geçti.

Fakat onun öncesinde taraflar bir mekanda yemek yedi ve bir kafeye geçti. Şüpheli polislerin, kafedeki kameralara yakalanmamak için gözlük taktıkları, kullandıkları otomobilin plakasının da sahte olduğu öğrenildi.

“POLİSLER HİLE YOLUYLA HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU İŞLEDİ”

Kafede yansıyan görüntülere göre, şüpheli polisler, Tufan Keskin'in önüne birkaç kez dilekçe getirerek imzalamasını istiyor.

İddianamede şüpheli polislerin "Hile yoluyla mağdura yönelik olarak kişiyi hürriyetinden

yoksun kılma" suçunu işlediklerini belirtti.

İddianamede özetle şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelilerin görülmekte olan bir davada mağdur Tufan Keskin’i beyanda bulunmaya zorlayarak 'yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçunu işlediler. Aynı zamanda şüphelilerin söz konusu süreçte kullanmış oldukları aracın plakasının tescilli olmadığı tespit edildi. Bu yüzden 'resmi belgede sahtecilik' suçu işlediler."

İddianamede ayrıca, başka bir polis memuru M.Ç.'nin rüşvet aldığı iddia edildi ve söz konusu sorgulamaların M.Ç. üzerinden yapıldığı aktarıldı.

POLİSLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Şu an başka bir soruşturmadan ceza evinde tutuklu olan ihraç polis memuru İ.H.A. hakkında; "Rüşvete aracılık etme, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs, Azmettirmek suretiyle kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve Resmi belgede sahtecilik" suçlarından, şüpheli polis memurları A.K. ve A.K., hakkında; "Rüşvet alma, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs, Azmettirmek suretiyle kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve Resmi belgede sahtecilik" suçlarından, şüpheli polis memuru M.Ç. hakkında ise; "Rüşvet alma ve Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından kamu davası açıldı.

NİHAT ÖZÇELİK NEYLE SUÇLANIYOR?

Nihat Özçelik için ise "Rüşvet verme, Yargı görevini yapanı etkileme, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yapıldı.