Borsa’da aylar sonra bir ilk

Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldıktan sonra yatırımcı sayısında önemli bir düşüş yaşandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı bir ay içinde yeniden 8 milyonun altına geriledi.

Son yayınlanan MKK raporuna göre, 14 Haziran itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre 489,916 kişi azalarak 7 milyon 819 bin 764'e düştü. Bu, 8 milyon 309 bin 680 olan bir önceki seviyeye kıyasla önemli bir düşüşü temsil ediyor.

Aynı dönemde ise borsadaki toplam pay senedi değeri 13.56 trilyon TL'den 14.03 trilyon TL'ye yükseldiği görüldü.