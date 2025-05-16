Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak

Borsa İstanbul’da bugünkü işlemlerin takası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Öte yandan, 19 Mayıs'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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