Borsada düşüşe devam. Günün ilk yarısında yine geriledi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,85 puan azalışla 7.673,76 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 27,9 milyar lira oldu.

SPOR ENDEKSİNDE BÜYÜK KAYIP

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksinde de düşüş yaşandı. Sektör endekslerinde ise en çok kazandıran yüzde 0,3 ile orman kağıt basım en çok gerileyen yüzde 3,41 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.