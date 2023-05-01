Borsada en çok kazandıran ve en çok değeri olan kulüpler belli oldu

İstanbul Borsası spor endeksi geçen ayki rakamlara göre yüzde 3,7 artış kaydetti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, geçen ay Beşiktaş ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri yükselirken, Fenerbahçe Futbol AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri değer kaybetti.

Spor şirketlerinin mali durumlarına gelince, pek iç açıcı değil. Dört büyük kulübün borcu toplam 22 milyar lira. Beşiktaş, yılın ilk çeyreğinde ve ocakta yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri geçen ay da yüzde 41,3 arttı.

Galatasaray dün Beşiktaş'a 3-1 yenilse de şampiyonluğun en büyük adayı. Galatasaray, borsada da başarılı bir performans sergiliyor. Galatasaray'ın hisseleri geçen ay yüzde 3,9 arttı.

Geçen ay Trabzonspor yatırımcısına yüzde 6,3, Fenerbahçe de yüzde 10,6 kaybettirdi. Süper Lig'de Galatasaray'ın üç puan gerisindeki Fenerbahçe ise borsada iyi performans sergileyemedi.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ YILBAŞINDAN BU YANA İKİYİ KATLANDI

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, nisanda 11,80 liraya kadar çıkarak neredeyse ikiye katladı.

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Beşiktaş yüzde 98,7 kazandırdı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 13,8 yükselirken, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 29 ve Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 29,2 değer kaybetti.

EN DEĞERLİ KULÜP FENERBAHÇE

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, geçen ayı 5 milyar 107 milyon 368 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 4 milyar 860 milyon lirayla Galatasaray, 2 milyar 832 milyon lirayla Beşiktaş ve 1 milyar 700 milyon lirayla Trabzonspor izledi.