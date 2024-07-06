Borsada en kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu

Borsanın galibi belli oldu

Borsa'da en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,91 değer kazançla 10.851,78 puandan kapadı. Endeks,hafta içinde en yüksek 10,944,72 gördü. En düşük seviye ise 10.254,36 oldu.

Hafta için Borsa İstanbul Mali endeksi yüzde 2,41'lik artış kaydederken, 12.380,73 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puan, Sanayi Endeksi 1,47 kazançla 14.573,13 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puanı gördü.

BORSADA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse olarak kayıtlara geçti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 13,90 yükseliş gösterdi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11'lik artışla Oyak Çimento takip etti. Üçüncü sırada ise Yüzde 11,00'lik yükselişte Anadolu Grubu Holding izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Hafta için en çok değer kaybedenler grubunda da ilk sırayı yüzde 12,04'lük düşüşle Mia Teknoloji ilk sırayı aldı. İkinci yüzde 10,22 ile Şekerbank ve üçüncü yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.