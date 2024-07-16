Borsada rekor seviye

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın ABD’de Donald Trump’ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını ifade etti. Eski ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu Pensilvanya’daki mitingde saldırıya uğraması, başkanlık yarışındaki gidişatı ve gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

Analistler, saldırının ABD’de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın Trump’ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti. Bu durumun ABD’nin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarını da etkilemesinin öngörüldüğünü dile getiren analistler, özellikle Trump döneminde öne çıkan ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığının Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verisinin enflasyonun yüzde 2’ye düştüğüne dair “güveni biraz artırdığını” ifade etti.

Analistler, öğleden sonra ABD’de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.