Borsa'da yükseliş serisi sona erdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 7.168,51 puandan tamamladı. BIST 100'ün düşüşle kapanmasıyla günlerdir devam eden yükseliş serisi sona erdi.

KAYNAK: AA
Borsa'da yükseliş serisi sona erdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 173 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,65 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,26 ile madencilik oldu.

Gün içinde 7.296,57 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.160 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün ABD'de, Avro Bölgesinde İngiltere'de ve Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altına gerçekleştiğini vurgulayarak, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Son Haberler
Gelecek Partisinden sonra DEVA' dan da ayrılık sinyali Siyaset
Gelecek Partisinden sonra DEVA' dan da ayrılık sinyali
Hüseyin Eroğlu'dan transfer açıklaması Spor
Hüseyin Eroğlu'dan transfer açıklaması
Son dakika.. Son dakika.. İzmir'de İsveç Konsolosluğuna silahlı saldırı Güncel
Son dakika.. Son dakika.. İzmir'de İsveç Konsolosluğuna silahlı saldırı
İzmir'de deprem Güncel
İzmir'de deprem
Amasra'daki maden faciası göz göre göre gelmiş Güncel
Amasra'daki maden faciası göz göre göre gelmiş
Galatasaray Günay Güvenç'i açıkladı Spor
Galatasaray Günay Güvenç'i açıkladı