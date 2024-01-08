Borsada zengin edecek 10 hisse. Uzmanlar borsayı inceledi

Kamuson'da yer alan habere göre, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ilk gününe yüzde 0,51 artışla 7.667,85 puandan başladı. BIST 100 endeksi önceki günkü kapanışa göre 39,12 puan yükseldi.

Borsa İstanbul sektör endeksleri içinde en fazla değer kazananlar yüzde 2,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi, yüzde 1,60 Bankacılık endeksi ve yüzde 0,66 holding endeksi oldu. Sektör endeksleri içinde değer kaybeden tek endeks ise yüzde 1,65 ile kimya petrol plastik endeksi oldu.

BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1,07 artışla 7.628,73 puandan kapattı. Borsa İstanbul yeni yıla girerken olumlu bir seyir izliyor. Borsa yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, borsanın önemli aracı kurumlarından biri olan İş Yatırım, en yüksek getiri potansiyeline sahip olan 10 hisseyi açıkladı.

“Al” tavsiyesi verilen ve en yüksek getiri potansiyeli olan 10 hisse senedi şöyle: