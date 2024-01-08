TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan New York yolcusu. Yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek

Kaynak: AA
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan New York yolcusu. Yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan New York'ta düzenlenecek "Yatırımcı Günü"nde büyüklüğü 50 trilyon doları ellerinde tutan yatırımcılarla bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin organize ettiği "Yatırımcı Günü"nün ilkini 11 Ocak'ta New York'ta yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan toplantı duyurusunda,yatırımcılara seslenildi. O duyuruda "Sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılarla görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notu konuldu.

"Yatırımcılar Gününde" yapılacak sunumlarda, para politikası, finanlas fiyasalar ve bankacılık ele alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yapacak. Toplantının ikinci bölümünde ise "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" organize edilecek. New York'taki toplantılara katılacak kurumlar arasında Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs PIMCO'nun yer aldığı öğrenildi.

TCMB'den Hafize Gaye Erkan'la birlikte başkan yardımcıların katılacağı dört ayrı başlıkta oturumlar gerçekleştirilecek. Erkan toplantıların sonunda soruları yanıtlayacak. Yatırımcılar gününün ikincisinin ise 2024 yılı içinde Türkiye'de yapılması planlanıyor.

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