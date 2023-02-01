1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,17 değer kaybederek 4.868,68 puana geriledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:40
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
+
Aa
-

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,87 puan değer kaybederek 4.868,68'e indi. Toplam işlem hacmi 38,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,95 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ADP özel sektör istihdam raporunun takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
2
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
3
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
5
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
﻿Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
﻿Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
﻿Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem
﻿Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem
﻿Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru
﻿Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru
﻿Ortak Varoluş Mozaiği’ne iki dalda başvuru
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.