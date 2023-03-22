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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 değer kazanarak 4.960,80 puana yükseldi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 değer kazanarak 4.960,80 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,17 puan değer kazanarak 4.960,80'e çıktı. Toplam işlem hacmi 20,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,96 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,74 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam Banka'nın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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